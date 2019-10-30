В оккупированном Севастополе самая высокая стоимость фиксированного набора товаров и услуг в ЮФО

10:00 13.11.2019   Севастополь

Крымстат обнародовал стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для регионов Южного федерального округа России. 

Цены оказались ниже среднероссийских. Но самый дорогой набор из восьми субъектов страны – в оккупированном Севастополе, пишет издание Новый Севастополь.

«Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения является показателем, который может быть использован как вспомогательный инструмент при оценке уровня материального благосостояния населения, отражая сложившийся уровень цен как на продовольственные, так и непродовольственные товары, а также услуги», – сообщает Крымстат.

В среднем такой набор в РФ стоит 16 003 рубля. Средняя цена в ЮФО – 15 105 рублей. В Севастополе – 15 942 рубля. При этом оккупированный Крым всего на третьем месте по дороговизне в ЮФО – 15 175 рублей.

В состав набора включены товары и услуги всех основных товарных групп, по которым организовано наблюдение за ценами. Кроме того, в перечень включены товары, которые являются социально-значимыми в потребительских расходах граждан.

Стоимость набора исчисляется на основе единого количества товаров и услуг, а также фактических средних потребительских цен.



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