Московское "Юг-Бурение" пробурит разведскважину для Черноморнефтегаза в оккупированном Крыму

09:45 13.11.2019   Крым

Закупочная комиссия признала ООО "Юг-Бурение" победителем объявленного ГУП "Черноморнефтегаз" (ЧНГ, Симферополь) тендера на выполнение бурения разведочной скважины N8 Поворотного газоконденсатного месторождения в оккупированном Крыму.

Как говорится в материалах на сайте госзакупок, компания запросила за свои услуги 871,9 млн рублей с учетом НДС 20% при начальной (максимальной) цене контракта 1,082 млрд рублей с учетом налога на добавленную стоимость, пишет Интерфакс.

Помимо "Юг-Бурения", на конкурс поступила заявка от ООО "СПК", которое предлагало выполнить работы за 877,589 млн рублей с учетом НДС.

"На основании результатов проведения электронного аукциона договор заключается с участником общество с ограниченной ответственностью "Юг-Бурение", который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям", - говорится в итоговом протоколе закупочной комиссии, который размещен во вторник, 12 ноября, на сайте госзакупок.

Подрядчик найден со второй попытки. ЧНГ объявлял аналогичный тендер в сентябре текущего года, но закупочная комиссия в октябре признала его несостоявшимся, поскольку к конкурсу был допущен только один участник.

Поворотное ГКМ, расположенное на территории Ленинского района на востоке Крыма, является одним из наиболее крупных и перспективных сухопутных месторождений углеводородов на полуострове. В 1985-1991 годах на нем пробурили шесть поисковых скважин и одну разведочную, которые дали приток газа с газовым конденсатом, но в дальнейшем работы не проводились. По данным экспертов, запасы Поворотного ГКМ составляют 3,5 млрд кубометров газа.

"Черноморнефтегаз" после аннексии Крыма Россией эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части оккупированного полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений. ГУП на 100% подконтролен министерству топлива и энергетики оккупированного Крыма.



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