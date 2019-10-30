РФ создаст в Египте центры обслуживания боевой техники национальных Вооруженных сил
|09:30 13.11.2019
|Россия
Министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммад Заки поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за готовность содействовать в строительстве на территории республики центров обслуживания боевой техники египетской армии.
"Хочу выразить свою благодарность за помощь в техническом обслуживании техники и вооружения египетской армии, которые находятся на территории Арабской Республики Египет. И товарищ министр проявил готовность для создания с помощью Российской Федерации центров для технического обслуживания вооружения и военной техники", - сказал Заки на пленарном заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Каире, пишет Интерфакс.
"Потому что вы хотите помочь нам на фоне опыта, который вы приобрели во время борьбы с терроризмом в Сирии. (. . .) Российская армия направила нам своих специалистов для поддержки в области совместного с Российской Федерацией сотрудничества в производстве военной техники. Это большая честь для нас, потому что вы сами приняли это решение", - сказал Заки.
Он также отметил плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество силовых ведомств двух стран в противостоянии общим опасностям и угрозам.
Ще на цю тему:
ЮВО: Состоялось совместное учение кораблей Новороссийской военной морской базы с зенитными подразделениями округа
ЮВО: Полк РХБ защиты провел специальные учения
ЮВО: Группа быстрого реагирования уничтожила условного противника при попытке захватить штаб соединения
ЮВО: Экипажи Каспийской флотилии за лето провели более 100 тренировок по борьбе с крылатыми ракетами и БЛА
Совместные подразделения ПВО России и Египта в ходе учений выполнили боевые стрельбы из ЗРК по дронам под Каиром
ЮВО: МиГ-29 и Ка-52 выполнили роль условного противника в ходе совместного российско-египетского учения ПВО
ЮВО: Связисты провели масштабную комплексную радиотренировку
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника