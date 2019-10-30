Министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммад Заки поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за готовность содействовать в строительстве на территории республики центров обслуживания боевой техники египетской армии.



"Хочу выразить свою благодарность за помощь в техническом обслуживании техники и вооружения египетской армии, которые находятся на территории Арабской Республики Египет. И товарищ министр проявил готовность для создания с помощью Российской Федерации центров для технического обслуживания вооружения и военной техники", - сказал Заки на пленарном заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Каире, пишет Интерфакс.



"Потому что вы хотите помочь нам на фоне опыта, который вы приобрели во время борьбы с терроризмом в Сирии. (. . .) Российская армия направила нам своих специалистов для поддержки в области совместного с Российской Федерацией сотрудничества в производстве военной техники. Это большая честь для нас, потому что вы сами приняли это решение", - сказал Заки.



Он также отметил плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество силовых ведомств двух стран в противостоянии общим опасностям и угрозам.