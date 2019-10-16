В Єврокомісії запевнили, що санкції проти РФ збережуть до повного виконання мінських угод
|21:01 12.11.2019
|Украина
Спеціальний радником президента Єврокомісії з питань України Ельмар Брок запевнив, що Євросоюз збереже санкції проти Росії до повного виконання мінських домовленостей.
Про це він заявив під час зустрічі з заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.
Відзначається, що Брок запевнив, що підтримка реформ в Україні та суверенітету й територіальної цілісності держави й надалі залишатиметься серед основних пріоритетів керівництва європейських інституцій.
"Він підкреслив, що Європейський союз зберігатиме санкції до повного виконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Окрему увагу співрозмовники приділили темі енергетичної безпеки у Європі. Жовква наголосив, що Україна залишається надійним партнером у транзиті енергоносіїв. Він закликав усі держави, які є членами Євросоюзу, зберігати єдність у питанні дотримання енергетичного законодавства ЄС.
Раніше повідомлялося, що ЄС найімовірніше продовжить санкції проти Росії, проте готовий до можливих поступок Кремлю.
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