Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков провів телефонну розмову з президентом Європарламенту Давидом Сассолі.

"Провів телефонну розмову з президентом Європарламенту Давидом Сассолі. Особливу увагу звернув на загрози європейській енергетичній безпеці, які становить проект "Північний потік-2", - написав він на своїй сторінці у Twitter, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, бундестагу в ніч на п'ятницю, 8 листопада, не вистачило голосів для ухвалення поправок до Газової директиви ЄС. Тепер голосування перенесено на невизначений термін.

Оновлена директива, ухвалена Європарламентом у квітні, передбачає, що частини трубопроводів, що йдуть із третіх країн, прокладені територією ЄС, включно з територіальними водами, мають відповідати вимогам, які застосовуються до внутрішніх трубопроводів ЄС. Серед головних вимог директиви - відокремлення компаній-постачальників газу і компаній, що транспортують його, доступ до труби інших операторів, прозоре регулювання тарифів на прокачування.

Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності має резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але лише зі схвалення Єврокомісії. Розроблений у Берліні законопроект дасть змогу "Газпрому" вважати, що проект було завершено в травні, а тому стосовно нього мають діяти колишні правила.

"Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Пропускна спроможність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже в EUR10 млрд.

Засновником і власником контрольного пакета акцій компанії-оператора проекту - Nord Stream 2 AG є "Газпром". До консорціуму входять також французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper та Wintershall.