Разумков і президент Європарламенту Сассолі обговорили загрози енергетичній безпеці Європи через будівництво "Північного потоку-2"

20:45 12.11.2019   Украина

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков провів телефонну розмову з президентом Європарламенту Давидом Сассолі.

"Провів телефонну розмову з президентом Європарламенту Давидом Сассолі. Особливу увагу звернув на загрози європейській енергетичній безпеці, які становить проект "Північний потік-2", - написав він на своїй сторінці у Twitter, передає Інтерфакс-Україна

Як повідомлялося, бундестагу в ніч на п'ятницю, 8 листопада, не вистачило голосів для ухвалення поправок до Газової директиви ЄС. Тепер голосування перенесено на невизначений термін.

Оновлена директива, ухвалена Європарламентом у квітні, передбачає, що частини трубопроводів, що йдуть із третіх країн, прокладені територією ЄС, включно з територіальними водами, мають відповідати вимогам, які застосовуються до внутрішніх трубопроводів ЄС. Серед головних вимог директиви - відокремлення компаній-постачальників газу і компаній, що транспортують його, доступ до труби інших операторів, прозоре регулювання тарифів на прокачування.

Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності має резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але лише зі схвалення Єврокомісії. Розроблений у Берліні законопроект дасть змогу "Газпрому" вважати, що проект було завершено в травні, а тому стосовно нього мають діяти колишні правила.

"Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Пропускна спроможність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже в EUR10 млрд.

Засновником і власником контрольного пакета акцій компанії-оператора проекту - Nord Stream 2 AG є "Газпром". До консорціуму входять також французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper та Wintershall.



Ще на цю тему:

15:45 08.11.2019
Nord Stream 2: Разумков нагадав президенту Бундестагу про інтереси України
13:01 08.11.2019
Україна закликає Європарламент зупинити Nord Stream 2
08:45 08.11.2019
Бундестаг не зміг проголосувати щодо поправок до газової директиви через відсутність кворуму
08:30 08.11.2019
У Кабміні відреагували на спроби Німеччини допомогти "Північному потоку-2"
17:00 07.11.2019
Україна готується отримувати газ через Балкани
13:45 06.11.2019
Влада Німеччини хоче допомогти "Північному потоку-2" обійти газову директиву ЄС - Bild
16:45 31.10.2019
Єврокомісія не коментує рішення Данії щодо Nord Stream 2
09:20 31.10.2019
Правила Третього енергопакету мають поширюватися на "Північний потік-2" - МЗС України
10:15 19.09.2019
Москва-Київ-транзит: з чим Україна їде на газові переговори до Брюсселя
10:33 29.07.2019
Financial Times: Данія може зірвати запуск «Північного потоку-2»
17:41 16.04.2019
"Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну
18:21 09.04.2019
В ЄС хочуть провести газові переговори відразу після виборів президента України
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
09:45 08.11.2019
Болгарія купує два мінних тральщика у Нідерландів
16:15 07.11.2019
Почти год в Варне пришвартовано брошенное вместе с экипажем российское судно
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 11.11.2019
ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
15:45 11.11.2019
С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы
14:00 11.11.2019
Ирландская авиакомпания Ryanair официально вышла на грузинский авиационный рынок
18:45 07.11.2019
Президент Грузии: Россия остается главной угрозой безопасности
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 12.11.2019
В ЄС назвали тривожним сигналом відставку уряду Молдови
15:45 12.11.2019
Уряд Санду в Молдові відправили у відставку
12:45 12.11.2019
Молдова і Україна почнуть переговори щодо поїздок громадян за ID-картками
08:45 12.11.2019
Молдова: соціалісти відкинули пропозиції прем’єрки для виходу з кризи
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 12.11.2019
США оцінять загрозу космічної війни з Росією
13:45 12.11.2019
ЄС продовжить санкції проти Росії, але готовий до поступок Кремлю, - журналіст
20:45 11.11.2019
ЮВО: Группа быстрого реагирования уничтожила условного противника при попытке захватить штаб соединения
18:45 11.11.2019
Компанія - оператор проекту "Північний потік - 2" подала позов на арбітраж проти ЄС
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
11:15 08.11.2019
Представники ВМС України та Румунії обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 12.11.2019
Defense News: Туреччина позбавила доступу до F-35 цілий регіон, коли купила С-400
16:45 12.11.2019
Турецкая компания ведет переговоры о покупке крупнейшего аэропорта Казахстана
11:45 12.11.2019
Рада ЄС затвердила механізм санкцій проти Туреччини за буріння на шельфі Кіпру
17:00 11.11.2019
У Трампа попередили Ердогана про санкції за купівлю С-400 у РФ
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 12.11.2019
В Єврокомісії запевнили, що санкції проти РФ збережуть до повного виконання мінських угод
20:45 12.11.2019
Разумков і президент Європарламенту Сассолі обговорили загрози енергетичній безпеці Європи через будівництво "Північного потоку-2"
20:30 12.11.2019
Оккупанты завезли в Крым группу иностранных журналистов показывать «потемкинские деревни»
20:15 12.11.2019
Росія переселила в Крим майже 160 тис. осіб, - правозахисники
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд