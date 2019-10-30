Об этом заявил Юрий Гемпель, так называемый «глава комитета госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям», бывшего комитета по делам депортированных.

«Глава комитета» заявил ТАСС, что в Крым приехала международная делегация работников СМИ из ЕС, Азии и Африки, передает Флот2017.

«…прибыла большая группа иностранных журналистов, там и из Италии, из Словакии, Франции, Вьетнама, Кении, ЮАР, Индии, Португалии, других стран. У них ознакомительная поездка. Для нас это очень важно, они смогут лично убедиться в изменениях, произошедших на полуострове, пообщаться с людьми», — заявил Гемпель.

«Глава комитета» уточнил, что работникам иностранных СМИ покажут оккупированный Крым во всей красе. Запланировано посещение типичной «потемкинской деревни»:

— встреча с руководством «республики»;

— посещение национально-культурных обществ;

— осмотр достопримечательностей Крыма.

Коллаборант Гемпель отмечает, что Крым уже посетили более 500 «народных дипломатов» из Америки и Европы.