Оккупанты завезли в Крым группу иностранных журналистов показывать «потемкинские деревни»
|20:30 12.11.2019
|Крым
Об этом заявил Юрий Гемпель, так называемый «глава комитета госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям», бывшего комитета по делам депортированных.
«Глава комитета» заявил ТАСС, что в Крым приехала международная делегация работников СМИ из ЕС, Азии и Африки, передает Флот2017.
«…прибыла большая группа иностранных журналистов, там и из Италии, из Словакии, Франции, Вьетнама, Кении, ЮАР, Индии, Португалии, других стран. У них ознакомительная поездка. Для нас это очень важно, они смогут лично убедиться в изменениях, произошедших на полуострове, пообщаться с людьми», — заявил Гемпель.
«Глава комитета» уточнил, что работникам иностранных СМИ покажут оккупированный Крым во всей красе. Запланировано посещение типичной «потемкинской деревни»:
— встреча с руководством «республики»;
— посещение национально-культурных обществ;
— осмотр достопримечательностей Крыма.
Коллаборант Гемпель отмечает, что Крым уже посетили более 500 «народных дипломатов» из Америки и Европы.
Ще на цю тему:
Росія переселила в Крим майже 160 тис. осіб, - правозахисники
Оккупированный Крым попросил у казны 900 млн на с/х технику
Прокуратура АРК викликала на допит “військового комісара” Ялти
В Крыму выросло число ВИЧ-инфицированных
Оккупанты отдают артезианскую скважину и четыре лесных участка в частные руки / Фото
У NYT поміняли фото з картою України без Криму
У Росії почали продавати квитки на потяги до анексованого Криму
"Масштаб трагедії не можна собі уявити": названо екологічні наслідки російської окупації в Криму
За час окупації у Крим переселили 140 тисяч росіян