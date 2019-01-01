У справі щодо порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації фігурують російські політики Сергій Шойгу, Володимир Жириновський, Сергій Миронов і Геннадій Зюганов.

Про це заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила на брифінгу у вівторок, 12 листопада, коментуючи можливість притягнення до відповідальності президента РФ Путіна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цій справі визначається відповідальність Росії як держави... При доведенні справи до логічного завершення, дійсно, можливо вже буде розглядатися і питання персональної відповідальності, але це все залежить від того, як ми будемо формулювати свої вимоги і чи буде можливість оперувати на такому майданчику, як Рада Безпеки ООН... У нашому позові фігурують, наскільки я пам'ятаю, Шойгу, Жириновський, Миронов і Зюганов. Що стосується пана Путіна, я думаю, що це можливо, але не у близькій перспективі", - сказала Зеркаль.

Вона додала, що на названих нею російських політиків уже поширються санкції.

"Що їм загрожує? Їм загрожує відповідальність, ганьба і, фактично, визнання їх провини як людей, задіяних у фінансуванні тероризму", - резюмувала заступник міністра.

Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН 8 листопада визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.