Defense News: Туреччина позбавила доступу до F-35 цілий регіон, коли купила С-400
|19:45 12.11.2019
|Турция
Два роки тому на авіашоу в Дубаї всі говорили про новини, що США готуються відкрити переговори з Об’єднаними Арабськими Еміратами про продаж F-35. Це розцінювалося як сигнал, що американський уряд налаштований нарешті відкрити доступ країн Перської затоки до найбільш бажаного і передового зразка американських військових технологій.
Але цього року на авіашоу в Дубаї всі ці розмови навіть не згадувалися. Статус цих двосторонніх контактів невідомий, — пише Defense News, передає УНІАН.
Експерти переконані, що продаж F-35 точно не відбудеться у найближчі роки. А після того, як Туреччину виключили з програми, США навряд чи будуть розглядати можливість експорту винищувача країнам з військовими зв’язками з Росією.
«Країни Перської затоки були на радарі Lockheed Martin багато років. Але на даний момент я не думаю, що будь-які пропозиції щодо продажу гарантовані», - сказала аналітик з питань оборони Лексінгтонського інституту Лорен Томпсон, у якої склалися тісні зв’язки з оборонною промисловістю.
«ОАЕ були б найбільш вірогідним кандидатом. Але зважаючи на те, що сталося з Туреччиною в питанні F-35, навряд чи будь-яка угода з’явиться найближчим часом», - додала вона.
Чиновники Міністерства оборони США дали чітко зрозуміти, що Туреччина не отримає F-35, поки не відмовиться від російських систем С-400.
Однак, вони нічого не говорили про наслідки для інших країн, які б хотіли купити американські винищувачі. Деякі аналітики переконані, що виключення Туреччини з програми F-35 створює прецедент. Тепер будь-яка країна, яка придбала С-400, не зможе замовити американські літаки.
«Якщо ви відмовилися продавати F-35 своєму союзнику по НАТО, який купує російські системи ППО, ви точно не будете дозволяти продавати ці літаки комусь, хто навіть формально не союзник, якщо він купує російську зброю», - сказав аналітик з питань національної безпеки в American Enterprise Institute Гарі Шмітт.
На думку, експерта з Teal Group Річарда Абоулафіа, США й далі будуть закривати очі на те, що країни Перської затоки купують певні технології у Росії, зокрема танки й артилерійські системи. Однак, передові системи ППО, такі як С-400, - це червона лінія, за якою країни будуть втрачати шанс отримати F-35.
«Бронетранспортери купуєте? Кому яке діло. Але якщо це буде щось з радаром і здатне передавати дані у великих кількостях, тоді ні-ні. Вони знають про це правило», - сказав експерт.
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