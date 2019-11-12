У Раді створили групи з міжпарламентських зв’язків з Норвегією та Грузією

19:15 12.11.2019   Украина

На організаційному засіданні депутатської групи Верховної ради з міжпарламентських зв’язків з Королівством Норвегія, яке відбулося 12 листопада, головою групи обрано члена фракції політичної партії "Слуга народу" Олександра Ткаченка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інформаційне управління апарату ВРУ.

Заступниками голови депутатської групи обрано членів фракції політичної партії "Слуга народу" Марину Бардіну, Романа Каптєлова, Михайла Лабу, Дмитра Люботу, Олександра Маріковського, Галину Михайлюк і члена фракції політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" Олександра Качного.

Секретарем групи обрано члена депутатської групи "За майбутнє" Ірину Констанкевич.

Виявили бажання працювати у групі з міжпарламентських зв’язків з Королівством Норвегія 44 народних депутати.т

Також 12 листопада була створена депутатська група Верховної ради з міжпарламентських зв’язків з Грузією.

Для участі з групі зареєструвався 61 народний депутат.

Під час організаційного засідання співголовами групи обрано члена фракції політичної партії "Європейська солідарність" Іванну Климпуш-Цинцадзе і члена фракції політичної партії "Слуга народу" Людмилу Марченко.

Заступниками голови групи обрано члена фракції політичної партії "Слуга народу" Юлію Діденко та члена фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Івана Крулька.

Секретарями групи стали помічник-консультант народного депутата І.Климпуш-Цинцадзе Андрій Безноско і помічник-консультант народного депутата Л.Марченко Ігор Крисоватий.



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