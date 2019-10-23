В Одесский морской порт доставлена первая партия ливийской нефти объемом 81,282 тыс. тонн.

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передают Порты Украины.

По информации главной диспетчерской администрации, груз доставил танкер Prometheus Energy (флаг — Маршалловы острова) из ливийского порта Эз-Завия. Обработка танкера осуществлялась у причала №2Н. Перегрузка нефти в береговые емкости нефтебаз началась вечером 9 ноября. Выгрузка заняла 41 час при нормативе 38 часов. Судно покинуло нефтегавань во вторник в 10:00.

«Перегрузка проводилось тремя технологическими линиями. Грузовые операции проводились в довольно высоком темпе со строгим соблюдением РТК и полным обеспечением мер противопожарной и экологической безопасности. По состоянию на вчерашний вечер, а точнее на 22.00 судно уже было готово на выход из порта. Однако из-за густого тумана лоцманскую проводку пришлось отложить до утра», — рассказал заместитель главного диспетчера порта Вячеслав Лавренюк.

По его словам, в текущем месяце ожидается подход еще одного большегрузного танкера — с азербайджанской нефтью.

Согласно сообщению, в последние 20 лет через нефтегавань Одессы перегружалась транзитная и импортная нефть происхождением из восьми стран: России, Казахстана, Азербайджана, Ирана, Ирака, Бразилии, Венесуэлы и США. Ливия стала девятой в этом списке, а танкер Prometheus Energy доставил на украинский рынок первую партию сырья из этой страны.

По информации Enkorr, продавцом выступает международный трейдер BP, ранее организовывавший поставки для Кременчугского НПЗ трех спотовых партий американской нефти сорта Bakken объемом до 250 тыс. тонн.

В первой половине октября Одесский порт осуществлил перевалку 236,4 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе — 84,8 тыс. тонн азербайджанской нефти и 84,8 тыс. тонн американской нефти.