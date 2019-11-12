Комітет Європейського парламенту з правових питань на засіданні у вівторок вранці затвердив кандидатів у єврокомісари від Румунії, Франції та Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання hvg.hu.

Це рішення відкрило шлях до трьох окремих слухань по кожному з кандидатів у четвер.

Угорщина, Румунія та Франція змушені були повторно представити кандидатів в Єврокомісії після того, як Європарламент відхилив перші кандидатури, тим самим відклавши початок роботи комісії фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн офіційно висунула на посаду єврокомісарів кандидата від Франції Тьєррі Бретона, Угорщини Олівера Варгеї та Румунії Адіну-Іоану Валеан.

Угорський кандидат Олівер Варгеї у разі затвердження Європарламентом повинен обійняти пост єврокомісара з питань політики сусідства і розширення.

Фон дер Ляєн доручила Варгеї у межах його повноважень, серед іншого, підтримувати українські реформи.

Британія, яка мала вийти з ЄС, проте залишається членом блоку, досі не запропонувала свого кандидата у нову комісію. Урсула фон дер Ляєн вже двічі просила Лондон надати кандидатуру, проте досі не отримала відповіді.