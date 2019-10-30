Чергову спробу російських спецслужб поширити фейки про нібито низький моральний стан стан Збройних Сил України викрила військова контррозвідка СБУ.

Як повідомили у пресслужбі органу, для цього ФСБ планувала використати українського воїна-десантника, передає УНН.

"Оперативники спецслужби встановили, що російські куратори планували поширити у медіапросторі фейкові матеріали про нібито низький моральний стан ЗСУ. Для цього ФСБ планувала використати українського воїна-десантника, який вже перебував у полі зору військової контррозвідки СБУ“,- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що військовий з десантно-штурмових військ у 2018 році вступив на службу за контрактом до ЗСУ, прибувши із тимчасово анексованого країною-агресором Криму. Правоохоронці з’ясували, що чоловік після окупації отримав паспорт РФ, у 2016 році прийняв російську присягу та був відправлений до Сирії захищати “русский мир”.

“Саме на Близькому Сході розпочалася його співпраця з ФСБ. Чекісти вирішили використати його українське походження для участі у межах спланованої на Луб’янці спеціальної операції із дискредитації військово-політичного керівництва України та бойових можливостей української армії”, — зазначається в повідомленні.

За задумом кураторів, після вступу до ЗСУ військовий мав дезертирувати з української армії. Його “викривальні” виступи планувались на російських телеканалах та пропагандистських ЗМІ.

“Оперативники СБУ перервали операцію ФСБ і затримали дезертира при спробі перетину адміністративного кордону з Кримом. Під час огляду у чоловіка вилучено зібрану на службі військову інформацію та документи щодо участі у бойових діях на сході України”, — йдеться в повідомленні.

Також, наразі колишній військовий знаходиться під вартою, всі деталі його співпраці з спецслужбами РФ встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ Росії під час отримання секретних військових документів.