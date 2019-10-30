Стало відомо, на якому етапі знаходяться перемовини з РФ щодо повернення українських кораблів
|18:15 12.11.2019
|Крым
Представники України і Росії ведуть перемовини щодо визначення місця, в якому можна буде забрати захоплені у листопаді 2018 року три українські кораблі «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу».
Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила на брифінгу в Києві.
"Щодо кораблів, наскільки я розумію, триває дискусія щодо того, в якому саме місці ми зможемо отримати від Російської Федерації наші кораблі, і як це буде відбуватися. Поки що робота ще триває", - сказала Зеркаль.
Довідка.
Вранці 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.
При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.
Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них були поранені. Українців звинуватили в незаконному перетинанні кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".
26 січня поранених українських моряків перевели із "Матроської тиші" до "Лефортово".
7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 військовополонених моряки.
На початку жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія поверне українські військові кораблі, захоплені біля Керченської протоки в листопаді 2018 року.
Ще на цю тему:
МЗС України висловило протест через засудження шістьох кримчан у «справі Хізб ут-Тахрір»
Зрадив двічі: співробітники СБУ затримали завербованого кримчанина
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про об'єднання територіальних громад у Криму
Кулеба: війна з Росією закінчиться тільки з поверненням Криму
Європарламент вручить Сенцову премію Сахарова 26 листопада
Оккупанты выставили на аукцион санаторий в Алуште
Севастопольская спортсменка взяла серебро на первенстве мира в классе яхт «Лазер-радиал»
До кінця року в ООН розглянуть дві "кримські" резолюції
В оккупированном Крыму будут реализовывать «лунную программу»