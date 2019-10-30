Представники України і Росії ведуть перемовини щодо визначення місця, в якому можна буде забрати захоплені у листопаді 2018 року три українські кораблі «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила на брифінгу в Києві.

"Щодо кораблів, наскільки я розумію, триває дискусія щодо того, в якому саме місці ми зможемо отримати від Російської Федерації наші кораблі, і як це буде відбуватися. Поки що робота ще триває", - сказала Зеркаль.

Довідка.

Вранці 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них були поранені. Українців звинуватили в незаконному перетинанні кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".

26 січня поранених українських моряків перевели із "Матроської тиші" до "Лефортово".

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 військовополонених моряки.

На початку жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія поверне українські військові кораблі, захоплені біля Керченської протоки в листопаді 2018 року.



