Під час голосування у Міжнародному суді ООН, позицію Росії підтримали три судді - зі Словаччини, РФ та Китаю.

Про це сказала заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час брифінгу щодо винесеного 8 листопада Міжнародним Судом ООН рішення стосовно юрисдикції у справі "Україна проти Російської Федерації", передає кореспондент УНН.

"У нас були певні предостороги щодо позицій суду в зв’язку з їхньої приналежності до певних країн, до певної правової культури. Водночас, якщо ви подивитесь, хто саме голосував проти рішення щодо юрисдикції по Конвенції по забороні фінансування тероризму, це перше - суддя від Росії пан Скотніков, друге - це суддя зі Словаччини пан Томка, який завжди підтримував РФ... Третя суддя, яка підтримала цю позицію - це суддя з Китаю. При цьому, в питанні щодо прийняття до розгляду наших скарг щодо порушення в зв’язку з расовою дискримінацією, суд прийняв рішення одностайно", - розповіла Зеркаль.

Вона зазначила, що росіяни в своєму коментарі на рішення суду заявили, що "це взагалі неподобство".

Як повідомлялося раніше, Зеркаль повідомила, що рішення міжнародного суду ООН можна очікувати не раніше 2022 року.

Україна подала позов у 2017 році. Київ вважає, що Росія порушує міжнародну Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, підтримуючи бойовиків на Донбасі та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації через утиски кримських татар та українців в анексованому Криму.