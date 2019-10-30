Денісова сприятиме оскарженню вироку шістьом фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір"
|17:30 12.11.2019
|Крым
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сприятиме стороні захисту в процесі оскарження незаконного вироку шістьом фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" (ялтинська група), який виніс Південний військовий суд в Ростові-на-Дону.
Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"…зі свого боку, сприятиму стороні захисту в процесі оскарження незаконного вироку за сфабрикованою справою, аби відновити порушені права громадян України", - написала Денісова.
За її словами, всі засуджені громадяни України після звільнення впродовж року не зможуть вільно переміщуватися і зобов'язані будуть з'являтися до поліції, що є прямим порушенням права на вільне пересування та вибору місця проживання.
"Права кримських татар було порушено з моменту їх незаконного затримання силовиками РФ за підозрою в їх начебто участі у релігійні організації "Хізб ут – Тахрір", яка заборонена законодавством РФ", - зазначила Денісова.
Нагадаємо, 12 листопада, Південний військовий суд в Ростові-на-Дону виніс вирок шістьом фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір" (ялтинська група).
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