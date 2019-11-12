В ЄС назвали тривожним сигналом відставку уряду Молдови
|17:45 12.11.2019
|Молдова
Голосування за відставку уряду Молдови надсилає тривожний сигнал для процесу реформ в країні.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві речниці з ЄС з міжнародної політики та політики безпеки Майї Косьянчич, оприлюдненій у вівторок.
"Голосування щодо недовіри уряду Молдови через питання, пов'язані з процесом призначення генерального прокурора, посилає тривожні сигнали для процесу реформ в країні", - заявила речниця.
"Коаліція виступила з низкою ініціатив щодо виконання ключових зобов'язань, прийнятих у червні, зокрема, щодо боротьби з корупцією, незалежності судової системи і розслідування банківського шахрайства. Необхідність у цих реформах не зникла з голосуванням про відставку уряду", - додала вона.
В ЄС зазначили, що блок прагне співпрацювати з тими особами у Молдові, які підтримують процес реформ, що лежить в основі Угоди про асоціацію.
"Ми будемо і надалі будувати наші відносини з Республікою Молдова на принципах виконання умов та поваги до верховенства права і демократичних стандартів", - додала речниця.
Нагадаємо, у вівторок парламент Молдови підтримав ініціативу соціалістів щодо вотуму недовіри проєвропейському уряду Майї Санду.
Партія соціалістів подала в парламент пропозицію про відставку уряду в результаті взяття Кабміном відповідальності за внесення поправок в закон "Про прокуратуру".
Згідно з поправками, які не влаштовують соціалістів, прем'єр-міністр отримує право обирати кандидатів на пост генпрокурора і потім представляє їх Вищій раді прокурорів.
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