Україна в Міжнародному суді ООН хоче домогтись від Росії компенсації збитків через завдану шкоду.

Про це сказала заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час брифінгу щодо винесеного 8 листопада Міжнародним Судом ООН рішення стосовно юрисдикції у справі “Україна проти Російської Федерації”, передає кореспондент УНН.

“Суд на підставі того, що вони надали і на підставі того, що надали ми, буде доходити власного висновку. А ми просимо суд, по-перше, встановити порушення, по-друге — припинити порушення, по-третє, компенсувати збитки, пов’язані з цими порушеннями”, — зазначила заступниця міністра.

На уточнююче питання щодо компенсації вона зазначила, що сума наразі не визначена, підрахунок ще ведеться.

“Збитки підраховується на останньому етапі, коли встановлені факти порушень. На підставі встановлених фактів порушень сторона, яка постраждала, в даному випадку це Україна, має подати калькуляцію щодо того, яку компенсацію вона вимагає в зв’язку з цими порушеннями. Це все має бути зроблене після встановлення фактів, а факти буде встановлено на підставі вивчення судом українського і російського меморандуму. Потім усні слухання, потім рішення суду, і вже після нього буде додатковий раунд, який визначатиме суму компенсації”, — сказала Зеркаль.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН в нідерландському місті Гаага оголосив рішення у справі "Україна проти Російської Федерації" на користь України.