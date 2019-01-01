Турецкая компания ведет переговоры о покупке крупнейшего аэропорта Казахстана

16:45 12.11.2019   Турция

Турецкая компания TAV, уже управляющая несколькими аэропортами, ведет переговоры о покупке аэропорта Алматы (крупнейшего аэропорта Казахстана).

Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов, пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас идут переговоры с одной турецкой компанией. В настоящий момент не могу прокомментировать, это, скорее всего, еще незавершенная сделка. Алматинский аэропорт находится в собственности частной компании", - сказал Атамкулов журналистам во вторник.

При этом он не стал озвучивать название компании, изъявившей желание приобрести актив в Казахстане.

"Насколько мне известно, приходит компания, у которой находится несколько аэропортов в управлении", - добавил он.

Позже стало известно, что переговоры о покупке аэропорта ведет TAV Havalimanlari.

TAV уже работает на территории бывшего СССР, управляя аэропортами грузинских городов Тбилиси и Батуми. Кроме того, под управлением TAV находятся аэропорты Анкары, Измира, Анталии, Бодрума, Скопье, Загреба, Медины и ряд других.

Международный аэропорт Алматы в 2018 году обслужил 5,7 млн пассажиров, что на 1% больше показателя 2017 года. Единственным акционером компании является Venus Airport Investments B.V., зарегистрированная в Амстердаме. Эта компания приобрела аэропорт в 2011 году за 86,7 млн долл. у компаний Meridian Capital и SAT Infosystems.

Ранее сообщалось, что Казахстан с 1 ноября ввел на 3 года режим "открытого неба" для иностранных авиаперевозчиков в 11 аэропортах страны.



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