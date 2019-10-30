Представництво Президента в Криму в середу, 13 листопада, проведе брифінг щодо планів і напрямків своєї роботи.

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Укрінформ.

“У середу, 13 листопада, о 12:00 розпочнеться брифінг за участю керівництва Представництва Президента України в Криму”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на заході буде презентовано план і стратегічні напрями роботи Представництва, включно із законодавчими змінами, над якими працює команда, а також надано актуальну інформацію щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму.

Анонсується, що учасниками брифінгу стануть постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич, його перший заступник Дар’я Свиридова та заступник Таміла Ташева.