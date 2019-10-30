Представництво Президента в Криму проведе брифінг щодо планів своєї роботи
|16:30 12.11.2019
|Крым
Представництво Президента в Криму в середу, 13 листопада, проведе брифінг щодо планів і напрямків своєї роботи.
Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Укрінформ.
“У середу, 13 листопада, о 12:00 розпочнеться брифінг за участю керівництва Представництва Президента України в Криму”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що на заході буде презентовано план і стратегічні напрями роботи Представництва, включно із законодавчими змінами, над якими працює команда, а також надано актуальну інформацію щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму.
Анонсується, що учасниками брифінгу стануть постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич, його перший заступник Дар’я Свиридова та заступник Таміла Ташева.
Ще на цю тему:
20:01 12.11.2019
МЗС України висловило протест через засудження шістьох кримчан у «справі Хізб ут-Тахрір»
МЗС України висловило протест через засудження шістьох кримчан у «справі Хізб ут-Тахрір»
18:30 12.11.2019
Зрадив двічі: співробітники СБУ затримали завербованого кримчанина
Зрадив двічі: співробітники СБУ затримали завербованого кримчанина
18:15 12.11.2019
Стало відомо, на якому етапі знаходяться перемовини з РФ щодо повернення українських кораблів
Стало відомо, на якому етапі знаходяться перемовини з РФ щодо повернення українських кораблів
14:01 12.11.2019
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про об'єднання територіальних громад у Криму
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про об'єднання територіальних громад у Криму
09:15 12.11.2019
Кулеба: війна з Росією закінчиться тільки з поверненням Криму
Кулеба: війна з Росією закінчиться тільки з поверненням Криму
08:15 12.11.2019
Європарламент вручить Сенцову премію Сахарова 26 листопада
Європарламент вручить Сенцову премію Сахарова 26 листопада
19:00 11.11.2019
Оккупанты выставили на аукцион санаторий в Алуште
Оккупанты выставили на аукцион санаторий в Алуште
14:30 11.11.2019
Севастопольская спортсменка взяла серебро на первенстве мира в классе яхт «Лазер-радиал»
Севастопольская спортсменка взяла серебро на первенстве мира в классе яхт «Лазер-радиал»
14:15 11.11.2019
До кінця року в ООН розглянуть дві "кримські" резолюції
До кінця року в ООН розглянуть дві "кримські" резолюції
10:45 11.11.2019
В оккупированном Крыму будут реализовывать «лунную программу»
В оккупированном Крыму будут реализовывать «лунную программу»