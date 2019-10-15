В Україні ПДВ на внутрішні авіаперевезення може бути знятий до кінця 2019 року.

Як передає кореспондент Depo.Харків, про це в Харкові сказав журналістам міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, міністерство вже напрацювало з відповідним підкомітетом парламенту законопроект, необхідний для скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення. "Тому є всі шанси, якщо активно попрацюємо зараз, листопад-грудень, що до кінця року вже ПДВ на внутрішні перельоти буде скасований", - сказав Криклій.

Як повідомлялося раніше, пасажиропотік Міжнародного аеропорту "Харків" за жовтень 2019 року зріс на 70% і склав 140,5 тисячі пасажирів.