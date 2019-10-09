Парламент Молдови проголосував за ініціативу Партії соціалістів (ПСРМ) оголосити вотум недовіри уряду країни.

Про це повідомляє NewsMaker, передає Укрінформ.

"Парламент 12 листопада на пленарному засіданні проголосував за ініціативу Партії соціалістів (ПСРМ) оголосити вотум недовіри уряду. Таким чином, уряд прем'єр-міністра Майї Санду йде у відставку ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, Санду виступила перед депутатами, розповівши про досягнення нового уряду і звинувативши соціалістів в тому, що вони бояться сильного уряду, який за два місяці виконав узяті на себе зобов'язання, розблокував зовнішнє фінансування.

Після серії запитань і відповідей депутати перейшли до голосування.

За ініціативу соціалістів проголосувало 63 депутати.

Зазначається, що поки депутати вирішували долю уряду, біля будівлі парламенту зібралися прихильники Майї Санду. Підтримати прем'єр-міністра прийшли близько 300 осіб. Вони уважно слухали її виступ, звинувачуючи соціалістів і президента Ігоря Додона в тому, що він заважає працювати Санду, яка «є єдиною надією народу».

Як повідомлялося, 8 листопада ПСРМ зареєструвала в парламенті ініціативу про оголошення вотуму недовіри уряду Санду. Причиною тому стало прийняття урядом відповідальності за внесення поправок в закон «Про прокуратуру», які передбачають висування прем'єр-міністром кандидатів на посаду генпрокурора.