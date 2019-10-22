Українська армія отримала першу партію серійних ракет "Вільха", постачання яких також планується на 2020 рік.

Про це повідомив представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України полковник Владислав Шостак, передає інформаційне агентство Міноборони "Армія Інформ", інформує УНН.

"Цього року до українського війська почали надходити перші серійні ракети "Вільха" і до січня 2020 року очікуються подальші постачання. Також для потреб важкої артилерії у вітчизняного виробника закуплено 152-мм снаряди під наявні запаси порохів", - повідомив Шостак.

За словами військового, "Укроборонпром" найближчим часом має організувати серійне виробництво модернізованої реактивної системи залпового вогню "Верба", яка пройшла всі необхідні випробування і взята на озброєння.

Також у повідомленні йдеться про те, що очікуване у цьому році завершення розробки 155-мм установки "Богдана" може не здійснитися через несвоєчасне постачання боєприпасів турецьким підрядником, випробування гармати поки ще не відбулося.

У перспективі для потреб артилерії в Україні вироблятимуть порохи, гільзи, капсуль та підривник. "Укроборонпром" активно працює над впровадженням цього виробництва.

Як повідомлялося раніше, на Одещині пройшли випробування модернізованих ракетних комплексів "Вільха-М".