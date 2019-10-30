За словами Скібіцького згідно з планами РФ, нарощування угруповання російських військ буде продовжуватися, до досягнення тих показників, які існували на території Криму ще до розпаду СРСР.

Про це в ефірі телеканалу ATR розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

“Ми спостерігаємо нарощування російської військової присутності в Криму відразу після початку російської агресії та захоплення території півострова. За даними воєнної розвідки України, які були оголошені в ООН, в Криму знаходиться 31,5 тисячі військовослужбовців збройних сил РФ. Крім того, там є інші окупаційні формування, а це додатково ще 10-12 тисяч”, – заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Щодо ситуації в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей представник воєнної розвідки України зазначив, що дії бойовиків всебічно контролюються та скеровуються командуванням 8 армії РФ.

“Сьогодні 8 армія здійснює керівництво окупаційними військами. Це відбувається під контролем штабу Південного військового округу, Генерального штабу і Міністерства оборони РФ. Ми бачимо, як виконуються всі вказівки та накази, що надходять на територію окупованих районів із Південного військового округу”, – зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Воєнна розвідка України фіксує постійну присутність офіцерів та генералів з Південного військового округу на окупованій території України. Вони контролюють усі напрями діяльності угруповання російських окупаційних військ, починаючи від бойового застосування і закінчуючи повним логістичним забезпеченням, яке здійснюється з території Російської Федерації.