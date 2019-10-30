Росія нарощує військове угруповання в окупованому Криму
|15:15 12.11.2019
|Крым
За словами Скібіцького згідно з планами РФ, нарощування угруповання російських військ буде продовжуватися, до досягнення тих показників, які існували на території Криму ще до розпаду СРСР.
Про це в ефірі телеканалу ATR розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.
“Ми спостерігаємо нарощування російської військової присутності в Криму відразу після початку російської агресії та захоплення території півострова. За даними воєнної розвідки України, які були оголошені в ООН, в Криму знаходиться 31,5 тисячі військовослужбовців збройних сил РФ. Крім того, там є інші окупаційні формування, а це додатково ще 10-12 тисяч”, – заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Щодо ситуації в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей представник воєнної розвідки України зазначив, що дії бойовиків всебічно контролюються та скеровуються командуванням 8 армії РФ.
“Сьогодні 8 армія здійснює керівництво окупаційними військами. Це відбувається під контролем штабу Південного військового округу, Генерального штабу і Міністерства оборони РФ. Ми бачимо, як виконуються всі вказівки та накази, що надходять на територію окупованих районів із Південного військового округу”, – зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Воєнна розвідка України фіксує постійну присутність офіцерів та генералів з Південного військового округу на окупованій території України. Вони контролюють усі напрями діяльності угруповання російських окупаційних військ, починаючи від бойового застосування і закінчуючи повним логістичним забезпеченням, яке здійснюється з території Російської Федерації.
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