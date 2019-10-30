На базі Центру протимінної підготовки ВМС Італійської республіки, що знаходиться у місті Ла Спеція, розпочався базовий курс протимінної підготовки за участі представника Військово-Морських Сил ЗС України.

У командуванні українських ВМС повсякчас наголошують, що проблема мінної безпеки в Азово-Чорноморському регіоні наразі є дуже важливою. Ворог цілком реально може застосовувати проти України мінну зброю в північно-західній частині Чорного моря, приміром, на водних шляхах цивільного судноплавства або поблизу них та у такий спосіб заблокувати морські вантажоперевезення, повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

Крім того, протимінні заходи в обов’язковому порядку треба відпрацьовувати в контексті захисту торговельних портів, об’єктів морської інфраструктури, пунктів базування, які розташовані як в Чорному, так і Азовському морях.

Жодне міжнародне навчання та тренування з кораблями країн НАТО, які проходять у акваторії Чорного моря, не обходяться без здійснення спільних протимінних дій під час морських маневрів.

Тож вивчення організації підготовки спеціалістів і бойових розрахунків протимінної боротьби на кораблях та у відповідних центрах за стандартами НАТО з метою впровадження досвіду передових країн українськими ВМС є необхідністю сьогодення.

‒ Курсом передбачено вивчення всієї теорії і практики: від нуля — до офіцера штабу тактичного рівня. За час навчання я повинен вивчити організацію, методи і способи ведення протимінних дій з метою досягнення повного взаємосумісництва (interoperability) і подальшої співпраці в єдиній системі протимінної безпеки згідно з стандартами НАТО. А також ознайомитися зі структурою Центру, обладнанням і організацією його діяльності, керівними документами, що регламентують підготовку військовослужбовців із питань протимінної боротьби, ‒ розповідає капітан 3 рангу Віталій Спірідонов.

Крім того, офіцер зазначив, що хоча навчання передбачалося лише італійською, але деякі дисципліни вирішили викладати англійською. Тож даний курс дасть змогу отримати відповідну мовну практику як українським, так й італійським морякам.

‒ Крім основних занять, я, користуючись можливістю, паралельно вивчаю італійську. А ще розповідаю своїм іноземним колегам про Україну й українців, про те, що нині відбувається у нашій державі, адже, як виявляється, вони не до кінця володіють реальною інформацією. Можливо, через те, що деякі таблоїди просто-напросто її спотворюють, ‒ зауважив капітан 3 рангу Віталій Спірідонов.

Базовий курс протимінної підготовки в Італійській Республіці триватиме до 1 грудня 2019 року.