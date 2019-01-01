США оцінять загрозу космічної війни з Росією

14:45 12.11.2019   Россия

Розвідувальне співтовариство США проводить нову оцінку можливостей Росії і Китаю в галузі ведення космічної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Як зазначає видання, генерал Військово-повітряних сил США Джон Хайт попросив національну розвідку провести оцінку, роботи в цьому напрямку ведуться.

Як очікується, 14 листопада в США буде опублікована доповідь для Конгресу США, в якій буде міститися перелік загроз для країни в космосі.

У доповіді, за даними видання, робиться висновок про те, що Китай розглядає космос як сферу військової та економічної уразливості США. У Китаю є кібернетична, електромагнітна і орбітальна зброя, здатна вражати космічні об'єкти США.

"Сполученим Штатам може бути важко стримати Пекін від використання цієї зброї, оскільки Китай вважає, що США мають більшу вразливість в космосі", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, в лютому цього року розвідка США зробила заяву, що Росія і Китай становлять головну загрозу в сфері безпеки в космосі. Тоді повідомлялося, що Росія і Китай активно розробляють енергетичну зброю і наземні протисупутникові ракети, які можуть мати руйнівний ефект



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