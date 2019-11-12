Для обучения взлетам и посадке на авианосец в оккупированный Крым должны перебазироваться два истребителя Су-33 и Су-25 УТГ.

Об этом сообщает ТАСС. Время перелета истребителей зависит от метеоусловий, передает Флот2017.

Источник уточняет, что речь идет о самолетах 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации Северного флота.

«Ожидается, что два истребителя Су-33 и один самолет Су-25УТГ совершат перелет с аэродрома постоянного базирования в Крым в конце этой — начале следующей недели. Точные сроки зависят от метеоусловий на маршруте перелета. После чего летчики полка приступят к тренировкам по взлетам и посадкам на комплексе НИТКА», — сообщил источник.

В октябре этого года на комплексе «НИТКА» проходили подготовку летчики 100-го ОКИАП морской авиации Северного флота на истребителях МиГ-29К/КУБ.

Источник утверждает, что после ноябрьских тренировочных полетов на комплексе НИТКА начнутся ремонтные работы. Исполнитель — Центр судоремонта «Звездочка» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», которая находится под действием международных санкций).

Наземный испытательно-тренировочный комплекс авиационный «НИТКА» — расположен под Саками в оккупированном Крыму. Предназначен для отработки взлета и посадки самолетов палубной авиации. Аэродром имеет вид палубы авианосца типа «Адмирал Кузнецов», оборудован трамплином и аэрофинишером.