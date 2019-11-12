Оккупанты на Су-33 и Су-25 будут отрабатывать взлет-посадку на «НИТКА» в Саках

14:30 12.11.2019   Крым

Для обучения взлетам и посадке на авианосец в оккупированный Крым должны перебазироваться два истребителя Су-33 и Су-25 УТГ.

Об этом сообщает ТАСС. Время перелета истребителей зависит от метеоусловий, передает Флот2017.

Источник уточняет, что речь идет о самолетах 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации Северного флота.

«Ожидается, что два истребителя Су-33 и один самолет Су-25УТГ совершат перелет с аэродрома постоянного базирования в Крым в конце этой — начале следующей недели. Точные сроки зависят от метеоусловий на маршруте перелета. После чего летчики полка приступят к тренировкам по взлетам и посадкам на комплексе НИТКА», — сообщил источник.

В октябре этого года на комплексе «НИТКА» проходили подготовку летчики 100-го ОКИАП морской авиации Северного флота на истребителях МиГ-29К/КУБ.

Источник утверждает, что после ноябрьских тренировочных полетов на комплексе НИТКА начнутся ремонтные работы. Исполнитель — Центр судоремонта «Звездочка» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», которая находится под действием международных санкций).

Наземный испытательно-тренировочный комплекс авиационный «НИТКА» — расположен под Саками в оккупированном Крыму. Предназначен для отработки взлета и посадки самолетов палубной авиации. Аэродром имеет вид палубы авианосца типа «Адмирал Кузнецов», оборудован трамплином и аэрофинишером.



Ще на цю тему:

15:15 12.11.2019
Росія нарощує військове угруповання в окупованому Криму
14:15 12.11.2019
Оккупанты провели ракетные испытания: МРК «Ингушетия» произвел пуски «Калибров»
21:00 11.11.2019
Роскосмос в 2023 году введет в строй центр дистанционного зондирования Земли в Крыму
18:15 11.11.2019
Фрегат ЧФ провел учения по отражению воздушного нападения
12:00 11.11.2019
На Черноморском флоте проходит сбор с командирами кораблей и воинских частей
10:15 11.11.2019
Меркель виступила за посилене фінансування армії, згадавши про Донбас і Крим
10:00 11.11.2019
В оккупированный Крым приедут юнармейцы со всей России
17:15 07.11.2019
РФ признала захват и милитаризацию украинских буровых в Черном море / Фото
12:15 07.11.2019
ЮВО: Авиация отработала отражение атаки на Крымскую военно-морскую базу
11:00 07.11.2019
На початок листопада понад 19 тисяч кримчан призвано до лав ЗС РФ, - правозахисник
09:15 07.11.2019
ЮВО: Трубопроводный батальон завершает прокладку магистрального водопровода к воинской части
21:15 06.11.2019
Україна нагадала ООН, що РФ відновлює ядерну інфраструктуру в Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
09:45 08.11.2019
Болгарія купує два мінних тральщика у Нідерландів
16:15 07.11.2019
Почти год в Варне пришвартовано брошенное вместе с экипажем российское судно
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 11.11.2019
ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
15:45 11.11.2019
С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы
14:00 11.11.2019
Ирландская авиакомпания Ryanair официально вышла на грузинский авиационный рынок
18:45 07.11.2019
Президент Грузии: Россия остается главной угрозой безопасности
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 12.11.2019
В ЄС назвали тривожним сигналом відставку уряду Молдови
15:45 12.11.2019
Уряд Санду в Молдові відправили у відставку
12:45 12.11.2019
Молдова і Україна почнуть переговори щодо поїздок громадян за ID-картками
08:45 12.11.2019
Молдова: соціалісти відкинули пропозиції прем’єрки для виходу з кризи
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 12.11.2019
США оцінять загрозу космічної війни з Росією
13:45 12.11.2019
ЄС продовжить санкції проти Росії, але готовий до поступок Кремлю, - журналіст
20:45 11.11.2019
ЮВО: Группа быстрого реагирования уничтожила условного противника при попытке захватить штаб соединения
18:45 11.11.2019
Компанія - оператор проекту "Північний потік - 2" подала позов на арбітраж проти ЄС
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
11:15 08.11.2019
Представники ВМС України та Румунії обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 12.11.2019
Defense News: Туреччина позбавила доступу до F-35 цілий регіон, коли купила С-400
16:45 12.11.2019
Турецкая компания ведет переговоры о покупке крупнейшего аэропорта Казахстана
11:45 12.11.2019
Рада ЄС затвердила механізм санкцій проти Туреччини за буріння на шельфі Кіпру
17:00 11.11.2019
У Трампа попередили Ердогана про санкції за купівлю С-400 у РФ
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 12.11.2019
В Єврокомісії запевнили, що санкції проти РФ збережуть до повного виконання мінських угод
20:45 12.11.2019
Разумков і президент Європарламенту Сассолі обговорили загрози енергетичній безпеці Європи через будівництво "Північного потоку-2"
20:30 12.11.2019
Оккупанты завезли в Крым группу иностранных журналистов показывать «потемкинские деревни»
20:15 12.11.2019
Росія переселила в Крим майже 160 тис. осіб, - правозахисники
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд