Оккупанты провели ракетные испытания: МРК «Ингушетия» произвел пуски «Калибров»
|14:15 12.11.2019
|Крым
Малый ракетный корабль оккупационного флота «Ингушетия» на выходе в Черное море произвел испытания корабельной артиллерии и ракетного комплекса «Калибр».
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
Экипаж «Ингушетии», в рамках плановых заводских ходовых испытаний, провел проверку вооружения корабля. «Ингушетия» осуществила испытательный пуск макета ракеты «Калибр» и артиллерийскую стрельбу по условным целям.
Военные моряки проверили работу энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики корабля на разных ходовых режимах.
Отметим, что с 30 сентября «Ингушетия» находится в море на заводских ходовых испытаниях.
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