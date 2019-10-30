Малый ракетный корабль оккупационного флота «Ингушетия» на выходе в Черное море произвел испытания корабельной артиллерии и ракетного комплекса «Калибр».

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

Экипаж «Ингушетии», в рамках плановых заводских ходовых испытаний, провел проверку вооружения корабля. «Ингушетия» осуществила испытательный пуск макета ракеты «Калибр» и артиллерийскую стрельбу по условным целям.

Военные моряки проверили работу энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики корабля на разных ходовых режимах.

Отметим, что с 30 сентября «Ингушетия» находится в море на заводских ходовых испытаниях.