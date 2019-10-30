Верховна Рада 12 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2189 "Про внесення змін до закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)".

"За" проголосувало 283 народні депутати, передає кореспондент "ГОРДОН".



"Пропонується доповнити ч. 1 ст. 4 закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" новим пунктом, яким доповнити перелік умов добровільного об’єднання територіальних громад вимогою щодо здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, та викласти в новій редакції ч. 3 ст. 11 закону, якою встановити, що перспективні плани формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації", – написано в пояснювальній записці до документа.



Ініціатором законопроєкту став прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.



Рада ухвалила закон, який дозволяє добровільно об'єднуватися територіальним громадам, розташованим у суміжних районах, у 2017 році.



Росія анексувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна та більшість країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.

