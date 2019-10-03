У Кабміні спрогнозували терміни повернення України до ПАРЄ

13:30 12.11.2019   Украина

Українська делегація може повернутися в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) вже у січні 2020 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

На його думку, відмова української сторони їхати на сесію у жовтні була адекватною відповіддю на повернення російської делегації до ПАРЄ. При цьому вже в січні Україні слід повернутися до роботи в цьому органі.

"Пояснюю дуже просто. У січні відбудеться перезавантаження Асамблеї, зміниться голова, люди, які ногами, руками, вухами та очима повертали Росію до ПАРЄ, втратять свої посади. З'явиться шанс на оновлення", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що росіян до ПАРЄ повернули тому, що вважали українську позицію недостатньо твердою.

"Коли відкликали посла в знак протесту проти того, що сталося, - вони здригнулися. Тому що вперше в історії організації держава-член відкликало свого посла. Потім, коли ми відкликали запрошення спостерігати за виборами, вони теж здригнулися, бо не думали, що ми на це підемо", - сказав Кулеба.

Крім того, він звинуватив голову ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є в маніпуляції правилами Асамблеї, коли вона позбавляла прав колишню делегацію України.

"Я вважаю, що січень - це можливість повернутися в Асамблею, показати, що ми здатні на жорсткі рішення, якщо наші інтереси жорстко ігноруються. Кидати Асамблею раз і назавжди - це категорично неправильно. Б'ють тебе - бий у відповідь. Але йти з рингу - це неправильно", - підкреслив віце-прем'єр.



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