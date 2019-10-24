Оккупированному Крыму хватит воды на 4 месяца
|13:15 12.11.2019
|Крым
Как считает "министр" сельского хозяйства Андрей Рюмашин, запасов хватит до марта 2020 года.
Он заявил, что вопрос введения ограничений для потребителей обсуждали, но пока решили, что такой необходимости нет, сообщают Примечания.
В "Минсельхозе" рассчитывают на обильные осадки в ближайшие 4 месяца, чтобы пополнить запасы.
Хотя в последнее время природа не балует крымчан дождями. Осенние месяцы стоит удивительно теплая, сухая и ясная погода.
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