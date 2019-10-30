Оккупированный Крым попросил у казны 900 млн на с/х технику
|13:01 12.11.2019
|Крым
Как сообщили на заседании, так называемого, "президиума Госсовета" оккупированного Крыма, хотят попросить 900 миллионов рублей у российского правительства.
"Поддержка" будет направлена на покупку сельхозтехники, сообщают Примечания.
В частности, это почти 140 комбайнов, 185 тракторов и посевные комплексы.
Запрос на финансовую помощь уже сделан, когда именно произойдет закупка — не сообщается.
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