Молдова і Україна почнуть переговори щодо поїздок громадян за ID-картками

12:45 12.11.2019   Молдова

Уряд Молдови 12 листопада затвердив законопроєкт про початок переговорів з Україною з питання перетину молдовсько-українського кордону за внутрішніми документами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Глави двох держав неодноразово обговорювали питання перетину кордону без закордонних паспортів.

Проєкт угоди передбачає розширення переліку документів, на основі яких громадяни Молдови та України зможуть перетинати молдавсько-український кордон.

Таким чином, українці будуть їздити в Молдову, пропонуючи на кордоні паспорт з електронними даними, а жителі Молдови — на основі закордонних паспортів або посвідчень особи.

Нагадаємо, Україна і Молдова на початку вересня обговорили можливість перетинати кордон між двома країнами без закордонного паспорта, а тільки за посвідченнями особи.



Ще на цю тему:

17:45 12.11.2019
В ЄС назвали тривожним сигналом відставку уряду Молдови
15:45 12.11.2019
Уряд Санду в Молдові відправили у відставку
08:45 12.11.2019
Молдова: соціалісти відкинули пропозиції прем’єрки для виходу з кризи
19:45 08.11.2019
ЄС і США закликали владу Молдови до компромісу на тлі можливого падіння уряду
14:45 08.11.2019
Парламент Молдови у п’ятницю може відправити уряд у відставку
14:00 07.11.2019
Президент Молдови припустив можливість відставки уряду
10:45 07.11.2019
Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
09:45 08.11.2019
Болгарія купує два мінних тральщика у Нідерландів
16:15 07.11.2019
Почти год в Варне пришвартовано брошенное вместе с экипажем российское судно
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 11.11.2019
ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
15:45 11.11.2019
С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы
14:00 11.11.2019
Ирландская авиакомпания Ryanair официально вышла на грузинский авиационный рынок
18:45 07.11.2019
Президент Грузии: Россия остается главной угрозой безопасности
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 12.11.2019
В ЄС назвали тривожним сигналом відставку уряду Молдови
15:45 12.11.2019
Уряд Санду в Молдові відправили у відставку
12:45 12.11.2019
Молдова і Україна почнуть переговори щодо поїздок громадян за ID-картками
08:45 12.11.2019
Молдова: соціалісти відкинули пропозиції прем’єрки для виходу з кризи
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 12.11.2019
США оцінять загрозу космічної війни з Росією
13:45 12.11.2019
ЄС продовжить санкції проти Росії, але готовий до поступок Кремлю, - журналіст
20:45 11.11.2019
ЮВО: Группа быстрого реагирования уничтожила условного противника при попытке захватить штаб соединения
18:45 11.11.2019
Компанія - оператор проекту "Північний потік - 2" подала позов на арбітраж проти ЄС
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
11:15 08.11.2019
Представники ВМС України та Румунії обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 12.11.2019
Defense News: Туреччина позбавила доступу до F-35 цілий регіон, коли купила С-400
16:45 12.11.2019
Турецкая компания ведет переговоры о покупке крупнейшего аэропорта Казахстана
11:45 12.11.2019
Рада ЄС затвердила механізм санкцій проти Туреччини за буріння на шельфі Кіпру
17:00 11.11.2019
У Трампа попередили Ердогана про санкції за купівлю С-400 у РФ
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 12.11.2019
В Єврокомісії запевнили, що санкції проти РФ збережуть до повного виконання мінських угод
20:45 12.11.2019
Разумков і президент Європарламенту Сассолі обговорили загрози енергетичній безпеці Європи через будівництво "Північного потоку-2"
20:30 12.11.2019
Оккупанты завезли в Крым группу иностранных журналистов показывать «потемкинские деревни»
20:15 12.11.2019
Росія переселила в Крим майже 160 тис. осіб, - правозахисники
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд