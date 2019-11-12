Молдова і Україна почнуть переговори щодо поїздок громадян за ID-картками
|12:45 12.11.2019
|Молдова
Уряд Молдови 12 листопада затвердив законопроєкт про початок переговорів з Україною з питання перетину молдовсько-українського кордону за внутрішніми документами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Глави двох держав неодноразово обговорювали питання перетину кордону без закордонних паспортів.
Проєкт угоди передбачає розширення переліку документів, на основі яких громадяни Молдови та України зможуть перетинати молдавсько-український кордон.
Таким чином, українці будуть їздити в Молдову, пропонуючи на кордоні паспорт з електронними даними, а жителі Молдови — на основі закордонних паспортів або посвідчень особи.
Нагадаємо, Україна і Молдова на початку вересня обговорили можливість перетинати кордон між двома країнами без закордонного паспорта, а тільки за посвідченнями особи.
Ще на цю тему:
В ЄС назвали тривожним сигналом відставку уряду Молдови
Уряд Санду в Молдові відправили у відставку
Парламент Молдови у п’ятницю може відправити уряд у відставку
Президент Молдови припустив можливість відставки уряду
Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе