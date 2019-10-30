Фігурантові "сімферопольської справи" Гафарову в СІЗО не передають ліки

12:01 12.11.2019   Крым

Фігурант другої сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміль Гафаров з 25 жовтня не одержує необхідних медикаментів у СІЗО Сімферополя.

Про це в коментарі Укрінформу розповів адвокат Гафарова Ріфат Яхін.

«Наскільки мені стало відомо зі слів родичів Джеміля Гафарова, в СІЗО не приймають передачі з необхідними ліками. В останній раз не прийняли ліки «Полісорб», які йому прописано в цілому до кінця життя, через те, що вони в порошкової формі. У СІЗО посилаються на те, що у вигляді порошку можуть бути передані наркотичні речовини », - зазначив адвокат.

За його словами, дружина Гафарова намагалася відправити ліки в посилці, але і в посилці ліки не дійшли.

«Також в СІЗО посилаються на те, що немає медичних документів, які підтверджують, що в умовах СІЗО медсанчастина рекомендувала йому прийом даних медикаментів. Водночас в ростовському СІЗО проводили два медобстеження, де написали, що йому ці ліки рекомендовано. І це в його медичній картці та справі має бути », - розповів Яхін.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення здоров'я українських політв'язнів з анексованого Криму Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова і Асана Яніково (фігуранти кримських «справ Хізб ут-Тахрір»). У зв'язку з цим вона звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням провести медобстеження громадян України в ув'язненні.

До цього адвокат Гафарова зазначав, що його підзахисний перебуває в критичному стані. Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов'язані з ними хвороби серця. Адвокат додав, що Гафарова також відмовилися госпіталізувати. Яхін подав заяву в адміністрацію СІЗО Сімферополя про проведення медичного огляду його підзахисного.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії і в анексованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами - переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави-окупанта.



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