Для жителей оккупированных Крыма и Севастополя пустили "прямой авиарейс" Анапа-Стамбул
|11:15 12.11.2019
|Крым
С 26 ноября турецкая компания Nart tour, совместно с авиакомпанией Onur Air продлевают свои рейсы по маршруту Анапа – Стамбул – Анапа.
Стоимость авиабилетов стартует от 9300₽ в оба конца и от 5000₽ в один конец, сообщает Керчь.ФМ.
Преимущества данного рейса для жителей оккупированного Крыма очевидны:
рейс является регулярным и прямым
летит в новый, современный аэропорт Стамбула, признанный одним из лучших в мире
вылеты дважды в неделю по вторникам и пятницам, что позволяет удобно слетать, как в шоп-тур, так и на прогулку выходного дня
в стоимость включены багаж 20 кг и 8 кг ручной клади
Анапа - ближайший к аннексированному Крыму аэропорт, откуда возможно прямым авиарейсом улететь в Стамбул. Из Стамбула можно легко путешествовать далее по Турции и по всему миру.
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