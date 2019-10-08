С 26 ноября турецкая компания Nart tour, совместно с авиакомпанией Onur Air продлевают свои рейсы по маршруту Анапа – Стамбул – Анапа.

Стоимость авиабилетов стартует от 9300₽ в оба конца и от 5000₽ в один конец, сообщает Керчь.ФМ.

Преимущества данного рейса для жителей оккупированного Крыма очевидны:

рейс является регулярным и прямым

летит в новый, современный аэропорт Стамбула, признанный одним из лучших в мире

вылеты дважды в неделю по вторникам и пятницам, что позволяет удобно слетать, как в шоп-тур, так и на прогулку выходного дня

в стоимость включены багаж 20 кг и 8 кг ручной клади

Анапа - ближайший к аннексированному Крыму аэропорт, откуда возможно прямым авиарейсом улететь в Стамбул. Из Стамбула можно легко путешествовать далее по Турции и по всему миру.