У випадку скасування санкцій проти РФ Україні мають виплатити компенсацію, - Кулеба

09:45 12.11.2019   Украина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що в разі скасування санкцій проти Російської Федерації Україна повинна буде отримати компенсації.

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Главком.

При цьому Кулеба додав, що першочергове завдання полягає в тому, щоб не допустити зняття санкцій проти Росії.

«Є агресія, є порушення однією країною базового правового порядку всього континенту, тому були введені санкції. Якщо ви вирішили зняти безпідставно - тоді потрібні якісь компенсатори. Але перше завдання - це не допустити зняття санкцій», - заявив віцепрем'єр.

Також Кулеба додав, що завдання дипломатії й політики полягає в тому, щоб отримати макимальную вигоду в обмін на порушення обіцянки.

«Ми взагалі живемо в епоху broken promises - порушених обіцянок. Зараз обіцянки руйнуються одні за іншими, на всіх рівнях. Ми повинні розуміти, що в будь-який момент будь обіцянку може бути порушено. Але в цьому і завдання дипломатії і політики, щоб не допустити цього, або ж отримати максимальну вигоду в обмін на порушення обіцянки. Так влаштована політика. Звичайно ж, сказати: «Хлопці, ну ми розуміємо, що ви нам нічого не повинні. Ви там зняли санкції. Ну хоч спасибі, що підтримали п'ять років - і на тому спасибі», - так не слід робити», - зазначив міністр.

Напередодні віцепрем'єр заявив, що Україні слід вибудувати модель відносин з Росією на основі прагматичного підходу, виходячи зі свого інтересу, а не керуватися емоціями.

«Росія як держава є ворогом України. Це історична закономірність… Але ми маємо побудувати модель стосунків з ними (росіянами – ред.). І там є три рівні: міжлюдські, економічні та політичні стосунки. Якщо з політичними й міжлюдськими стосунками все більш-менш ясно, то найбільш хиткою сферою є економічна. Тому що ми не можемо побудувати стіну, все відрізати», – розповів Кулеба.

«Ми заручники географії. Безумовно, нам потрібно навчитися жити з Росією», – наголосив політик.

У зв’язку з цим він закликав підходити до стосунків з Росією прагматично, раціонально, зауваживши, що в нас «занадто багато емоцій».

Кулеба наголосив, що Україна може реально протистояти Росії, тільки якщо матиме гроші та надійних партнерів в інших частинах світу. 



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