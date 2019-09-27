Будівництво КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на адміністративній межі з окупованим Кримом завершується.

Про це заявив у вівторок міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Завершується будівництво КПВВ "Чонгар" та "Каланчак", - цитує пресслужба Криклія.

З його слів, "ми готові нарешті забезпечити для наших громадян прийнятний рівень сервісу". "Ми за два місяці зробили те, про що говорили роками", - зазначив міністр.

За даними міністерства, будівництво, яке розпочалось у вересні 2019 року, здійснюється АТ "Укрзалізниця" з дотриманням встановлених термінів виконання.

"Готовність режимної зони на КПВВ "Каланчак" - 97%, на КПВВ "Чонгар" в режимній зоні закінчуються оздоблювальні роботи - 95% готовності. Змонтовано всі тіньові навіси, завершується монтаж покрівель з профнастилу, роботи з облаштування систем відеонагляду, пожежної та охоронної сигналізації, вентиляції та кондиціювання, які виконують підрядні організації, додали у міністерстві.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій раніше повідомив, що 15 листопада Президент зможе приймати роботи на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак".