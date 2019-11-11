Министр обороны: "Мы движемся к отмене обязательного призыва в армию"

11:30 12.11.2019   Украина

Украина движется к полной отмене обязательного призыва в армию и перезагрузке отношений с Сверео-Атлантическим Альянсом. Однако, отмена призыва не произойдет скоро.

Об этом в эфире "ТСН.Тиждень" заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает USIonline.

Это моя персональная цель. Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель – отменить призыв. И это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии, согласно стандартам НАТО, которая подготовлена, оснащена. И главное – что каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищены права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей, - заявил министр обороны.

По его словам, хорошая и современная техника для ВСУ также является частью военных возможностей нашей страны. Ее производство и модернизация является частью программы перехода Украины на стандарты НАТО. В будущем, по словам министра, Украина полностью перезагрузит отношения с Альянсом.

Напомним, 1 октября в Украине стартовал осенний призыв в армию, который продлится до 31 декабря.



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