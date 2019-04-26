«Нафтогаз» домігся арешту євробондів «Газпрому» в Японії
|10:15 12.11.2019
|Украина
НАК «Нафтогаз України» домігся арешту рахунків компанії GazAsia Capital, яка випустила євробонди російського «Газпрому» в японських ієнах.
Про це у понеділок ввечері повідомляє пресслужба «Нафтогазу», передає Главком.
Зазначається, що «Нафтогаз» домігся арешту стосовно SPV-компанії для випуску єврооблігацій російського монополіста в японських єнах - GazAsia Capital S.A.
Рахунки арештовані в рамках виконання рішень Стокгольмського арбітражу. Йдеться про рішення суду щодо боргу «Газпрому» перед «Нафтогазом» майже на $3 млрд.
«Якщо «Газпром» ще деякий час буде ігнорувати рішення міжнародного арбітражу, грати в нєсознанку і не помічати арешти своїх активів, то єдиною його надією залишаться державні дотації», - зазначили у компанії.
Нещодавно НАК «Нафтогаз України» направив в Стокгольмський арбітраж заяву про захист та зустрічні позовні вимоги у відповідь на позов «Газпрому».
Нагадаємо, наприкінці жовтня Путін заговорив про зниження ціни на газ для України. Натомість він закликав Україну обнулити судові претензії між «Газпромом» і «Нафтогазом України», пов'язані з врегулюванням проблеми боргу і підписанням контрактів на транзит і поставку газу.
Як відомо, раніше глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.
28 жовтня в НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу, заявивши, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.
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