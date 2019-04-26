«Нафтогаз» домігся арешту євробондів «Газпрому» в Японії

10:15 12.11.2019   Украина

НАК «Нафтогаз України» домігся арешту рахунків компанії GazAsia Capital, яка випустила євробонди російського «Газпрому» в японських ієнах.

Про це у понеділок ввечері повідомляє пресслужба «Нафтогазу», передає Главком.

Зазначається, що «Нафтогаз» домігся арешту стосовно SPV-компанії для випуску єврооблігацій російського монополіста в японських єнах - GazAsia Capital S.A.

Рахунки арештовані в рамках виконання рішень Стокгольмського арбітражу. Йдеться про рішення суду щодо боргу «Газпрому» перед «Нафтогазом» майже на $3 млрд.

«Якщо «Газпром» ще деякий час буде ігнорувати рішення міжнародного арбітражу, грати в нєсознанку і не помічати арешти своїх активів, то єдиною його надією залишаться державні дотації», - зазначили у компанії.

Нещодавно НАК «Нафтогаз України» направив в Стокгольмський арбітраж заяву про захист та зустрічні позовні вимоги у відповідь на позов «Газпрому».

Нагадаємо, наприкінці жовтня Путін заговорив про зниження ціни на газ для України. Натомість він закликав Україну обнулити судові претензії між «Газпромом» і «Нафтогазом України», пов'язані з врегулюванням проблеми боргу і підписанням контрактів на транзит і поставку газу.

Як відомо, раніше глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

28 жовтня в НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу, заявивши, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.



Ще на цю тему:

21:03 31.07.2019
Укртранснафта отримала від Транснефти понад 2,3 млн євро за брудну нафту
11:45 08.07.2019
Вперше в історії незалежної України в Одесу прибула ​​партія нафти зі США
17:41 26.04.2019
Представители Беларуси, РФ, Польши и Украины обсуждают в Минске ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба"
14:21 26.04.2019
«Укртранснафта» тимчасово припинила транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба»
13:22 24.01.2018
В Одессу прибыл первый в 2018 году танкер с азербайджанской нефтью для Кременчугского НПЗ
12:54 01.09.2017
В порту Южный впервые за пять лет заработал нефтетерминал / Фото
11:48 07.03.2017
Азербайджанская SOCAR стала оператором нефтетерминала в Одессе
12:44 04.01.2017
Нефть Urals будут вывозить по железной дороге c нефтепровода Одесса-Кременчуг
18:44 20.10.2016
В Одесском порту выгружают танкер с транзитной нефтью на Беларусь / Фото
09:43 04.05.2016
Иран заинтересован в транспортировке нефти по трубопроводу Одесса-Броды
15:10 09.03.2016
Иран планирует поставлять нефть в Европу через Одессу
19:00 24.09.2015
Херсонский терминал нефтепродуктов увеличил перевалку топлива
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
09:45 08.11.2019
Болгарія купує два мінних тральщика у Нідерландів
16:15 07.11.2019
Почти год в Варне пришвартовано брошенное вместе с экипажем российское судно
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 11.11.2019
ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
15:45 11.11.2019
С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы
14:00 11.11.2019
Ирландская авиакомпания Ryanair официально вышла на грузинский авиационный рынок
18:45 07.11.2019
Президент Грузии: Россия остается главной угрозой безопасности
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:45 12.11.2019
Молдова: соціалісти відкинули пропозиції прем’єрки для виходу з кризи
19:45 08.11.2019
ЄС і США закликали владу Молдови до компромісу на тлі можливого падіння уряду
14:45 08.11.2019
Парламент Молдови у п’ятницю може відправити уряд у відставку
14:00 07.11.2019
Президент Молдови припустив можливість відставки уряду
Всі новини країни
Россия Россия
20:45 11.11.2019
ЮВО: Группа быстрого реагирования уничтожила условного противника при попытке захватить штаб соединения
18:45 11.11.2019
Компанія - оператор проекту "Північний потік - 2" подала позов на арбітраж проти ЄС
17:45 11.11.2019
ЮВО: В Краснодарском крае спецназ получил крупную партию новейших автоматов Калашникова АК-12
16:45 11.11.2019
ЮВО: Штурмовики уничтожили заглубленный командный пункт условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
11:15 08.11.2019
Представники ВМС України та Румунії обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
Всі новини країни
Турция Турция
17:00 11.11.2019
У Трампа попередили Ердогана про санкції за купівлю С-400 у РФ
09:15 11.11.2019
Турция увеличила импорт казахстанской нефти в 4 раза
12:45 08.11.2019
По тоннелю под Босфором прошел первый контейнерный поезд из Китая в Европу
11:55 08.11.2019
Ердоган хоче більше підтримки ЄС, погрожує відкрити мігрантам двері в Європу
Всі новини країни
Украина Украина
11:01 12.11.2019
Будівництво КПВВ на адмінмежі з Кримом завершується - міністр
10:45 12.11.2019
На вимогу Росії підготовлено документ нормандського саміту, - МЗС
10:27 12.11.2019
Суд в Росії засудив 6 фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» до багаторічних термінів
10:15 12.11.2019
«Нафтогаз» домігся арешту євробондів «Газпрому» в Японії
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд