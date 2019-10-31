Помічник Волкера розповів Конгресу про скасовані навчання ВМС США в Чорному морі

10:01 12.11.2019  

У січні цього року Білий дім з невідомих причин скасував військові навчання в Чорному морі. Про це в Конгресі розповів Крістофер Андерсон, експомічник спеціального представника з питань України Курта Волкера.

Свідчення Андерсона Палата представників розсекретила в понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

"У січні проводилася підготовка рутинної операції забезпечення свободи навігації в Чорному морі. Тож ми повідомили турецький уряд, що маємо такий намір", - розповів колишній представник адміністрації США.

За його словами, тоді навіть телеканал CNN дав інформацію про заплановані навчання в Чорному морі.

"Але потім Білий дім звернувся до ВМС, аби їх скасували", - зазначив Андерсон.

Таким чином він відповів на запитання про те, чи відчував ознаки можливої зміни політики США щодо підтримки України в період після Керченського інциденту. У цьому контексті Андерсон також повідомив, що Білий дім, на відміну від Держдепартаменту, одразу відмовився давати офіційний коментар з цього приводу. Він припустив, що таке рішення могло бути прийняте, щоб отримати більше інформації, оскільки "ситуація була складною, і не було достеменно ясно, чи перебували (українські – ред.) кораблі в міжнародних водах».

Андерсон уточнив, що вже тоді чув про спроби "переглянути всю допомогу Україні" з боку адміністрації США. "Це породило багато побоювань, що наша політика (відносно України – ред.) змінюється", - зауважив експомічник Волкера.

Після цього, за словами Андерсона, відбулася зустріч з радником президента з питань нацбезпеки Джоном Болтоном, який дав зрозуміти, що Трамп телефонував йому, аби поскаржитися на вихід новини (вірогідно, на CNN – ред.). "І це, вочевидь, здивувало Болтона", - повідомив Андерсон.

Він ще раз підкреслив, що морські маневри в Чорному морі були скасовані, однак чому - не знає.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проводить розслідування з імпічменту Дональда Трампа. У рамках розслідування заслуховуються свідчення колишніх і нинішніх високопоставлених чиновників американської адміністрації.



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