Рада ЄС затвердила рамки обмежувальних заходів у відповідь на несанкціоновану бурову діяльність Туреччини в Східному Середземномор'ї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ради.

Домовленість дозволить накладати санкції на осіб або організації, відповідальні за несанкціоновану бурову діяльність для видобутку вуглеводнів у Східному Середземномор'ї.

Санкції включатимуть заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів для фізичних осіб, а також заморожування активів для юридичних осіб. Крім того, фізичним і юридичним особам ЄС буде заборонено робити фінансові перекази вказаним у списку людям і організаціям.

"Сьогоднішнє рішення є прямим продовженням висновків Ради від 14 жовтня 2019 року, які були схвалені Європейською радою 17-18 жовтня 2019 року, коли ЄС підтвердив свою повну солідарність з Кіпром щодо поваги його суверенітету і суверенних прав відповідно до міжнародного права", - йдеться в заяві.

У своїх висновках від 15 липня 2019 року Рада висловила жаль з приводу того факту, що, незважаючи на неодноразові заклики припинити незаконну діяльність в Східному Середземномор'ї, Туреччина продовжувала бурові роботи в територіальних водах Кіпру.

Тоді Рада вирішила призупинити переговори про Всеосяжну угоду про повітряний транспорт і погодилася не проводити Раду асоціації і подальші зустрічі на високому рівні в рамках діалогу ЄС-Туреччина.

Також було схвалено пропозицію Єврокомісії скоротити обсяг допомоги Туреччині до 2020 року, а Європейському інвестиційному банку запропоновано переглянути свою кредитну діяльність в Туреччині.