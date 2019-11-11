Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не може зробити перевірку на прикордонній газовимірювальній станції "Суджі", що розташована на кордоні між Сумською і Курською областями.

Про це написав голова правління "Нафтогаз" у Facebook, передає Еспресо.

"Ми вже виконали перевірку всіх прикордонних газовимірювальних станцій, крім "Суджі", розташованої на кордоні між Сумською і Курською областями. Спочатку "Газпром" запропонував нам провести перевірку з 11 по 15 листопада, але потім раптом передумав і пообіцяв запропонувати нові дати", - написав Коболєв.

Згідно з зобов'язанням, країни повинні допускати представників для перевірки газовимірювальних станцій.

"Дуже підозріло виглядає неготовність "Газпрому" допустити фахівців "Укртрансгазу" до перевірки прикордонної ГВС. Особливо, зважаючи на те, що через неї проходить левова частка транзиту російського газу в Європу", - зазначив голова "Нафтогазу".

Коболєв зазначив, що відсутність узгодження обсягів газу, який зайшов в Україну, може призвести до "старих пісень про крадіжки газу".

«Якщо перевірку на «Суджі» так і не буде проведено, це стане сигналом і для європейських споживачів про можливі креативні акції з російської сторони», - наголосив Коболєв.

Глава "Нафтогазу" нагадав, що українська система залишається найбільш гнучким і надійним маршрутом поставок газу в Європу

«Тим паче дивує поведінка «Газпрому» у зв'язку із ситуацією з перевіркою «Суджі», через яку йде більш як 70% російського транзиту по українській території», - додав він.

НАК "Нафтогаз України" планує стягнути у Нідерландах борг з російського "Газпрому" у розмірі $3 млрд до кінця 2020 року.