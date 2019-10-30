Кулеба: війна з Росією закінчиться тільки з поверненням Криму

09:15 12.11.2019   Крым

Фактичний стан війни між Україною і Російською Федерацією завершиться тільки після повернення окупованих територій, в тому числі Криму.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

За його словами, на сьогодні не підраховано, скільки має компенсувати російська сторона за руйнування Донбасу.

"Це треба рахувати. Там розпиляли і вивезли заводи, там шахти затоплені, якщо є екологічна катастрофа - всі ці цифри треба рахувати. Я за те, щоб війна з Росією закінчилися. Я за те, щоб у довгостроковій перспективі ми нормалізували свої стосунки, але це не буде за принципом "взяли і забули". Росія має заплатити ціну за свою агресію. І кінець війни - це гроші, заплачені за агресію, і повернення Криму, скільки б часу на це не пішло", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що окупований Крим зайшов в так звану "балтійську модель" за прикладом Литви, Латвії та Естонії, входження яких до складу СРСР не було визнано на Заході. При цьому, як відомо, така позиція не заважала західним країнам співпрацювати з Москвою на всіх інших треках.

"Це та модель, в яку все зайшло. Я розумію, що може початися істерика про те, що це "зрада" України, що забули про Крим. Але я глибоко переконаний, що війна з Росією буде тривати до тих пір, поки Крим не повернеться до складу України. Війна почалася з Криму - війна Кримом і закінчиться. І ми в цій війні будемо воювати за Крим. Воювати - я маю на увазі, перш за все, політико-економічним шляхом", - додав Кулеба.

Крім того, він висловив упевненість, що Крим повернеться до України. На його думку, це буде моментом максимального ослаблення Росії, коли Крим "просто вислизне з її ослаблих рук".



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