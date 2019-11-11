Молдовські соціалісти відкинули пропозицію прем’єрки Майї Санду щодо виходу з кризи, яка склалась через суперечності довкола проєкту поправок до закону "Про прокуратуру".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

У понеділок Майя Санду запропонувала соціалістам відправити проєкт поправок, за який уряд взяв на себе відповідальність, до Венеціанської комісії, натомість соціалісти мали відкликати свій вотум недовіри уряду.

Втім, депутат-соціаліст Василь Боля на брифінгу для преси зазначив, що Венеціанська комісія не дає оцінку законам, які набули чинності. Боля підкреслив, що як тільки соціалісти відкличуть вотум недовіри уряду, урядовий акт набуде чинності і стане законом, а отже "Венеціанка" не зможе дати свою оцінку.

"Єдиний вихід з політичної кризи, який спровокувала прем'єр-міністр Майя Санду, — відкликати акт про взяття на себе відповідальності за поправки до закону "Про прокуратуру", - сказав Боля.

"В іншому випадку на наступному засіданні парламенту ми розглянемо вотум недовіри уряду", - додав він.

У п'ятницю, 8 листопада, Партія соціалістів подала в парламент пропозицію про відставку уряду в результаті взяття Кабміном відповідальності за внесення поправок в закон "Про прокуратуру".

Згідно з поправками, які не влаштовують соціалістів, прем'єр-міністр отримує право обирати кандидатів на пост генпрокурора і потім представляє їх Вищій раді прокурорів.

До цього міністр юстиції Стамате анулювала результати конкурсу на посаду генпрокурора. Вона розповіла, що один з членів комісії занижував оцінки кандидатам, які отримали досить високий бал у інших членів комісії. Партія соціалістів у свою чергу зажадала від Стамате добровільно піти у відставку.