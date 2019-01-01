Засідання Українсько-Російської Комісії з питань рибальства щодо розподілу квот на 2020 рік на вилов риби в Азовському морі відбудеться онлайн 13 листопада цього року, у ході якого буде підписано протокол дипломатичними каналами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля України, передає Главком.



«Уперше за роки незалежності засідання Українсько-Російської Комісії з питань рибальства щодо розподілу квот на вилов риби в Азовському морі відбуватиметься онлайн 13 листопада цього року. Протокол на 2020 рік буде підписаний дипломатичними каналами», - йдеться у повідомленні.



У міністерстві наголошують, що підписання протоколу надасть Україні можливість законно здійснювати промисловий вилов риби в Азовському морі.



«Просимо громадськість підтримати такі вимушені переговори в інтересах України та наших рибалок, які працюють в акваторії Азовського моря», - закликають у відомстві.



Зазначається, що Україна не може відмовитись від участі в засіданні комісії адже наразі відсутні альтернативні механізми у діючому правовому полі щодо регулювання діяльності сторін у сфері рибальства в Азовському морі.



У 2019 році Україна через дипломатів отримала офіційне запрошення від Росії з пропозицією провести переговори і підписати протокол щодо використання природних ресурсів у 2020 році в Азовському морі. Спершу, ніж висловити свою позицію, Україна провела ряд консультацій. За результатами всіх обговорень домовилися про проведення чергової сесії комісії дистанційно, а не як раніше – почергово на території кожної з країн.



Непідписання відповідного протоколу за результатами засідання комісії сприятиме зростанню незаконного вилову водних біоресурсів в Азовському морі та знизить показники вітчизняної риболовної галузі. Також без підписаного протоколу Україна втратить правові підстави для встановлення лімітів на вилов біоресурсів у басейні Азовського моря, а РФ зможе звинуватити Україну в невиконанні норм міжнародного законодавства.



Наразі статус Азовського моря визначається кількома міжнародними договорами - це Конвенцією Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та Договором між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, підписаний 24.12.2003.

У цьому Договорі йдеться, що діяльність у сфері рибного господарства регулюється відповідно до Угоди 93-го року засідання Українсько-російської комісії.