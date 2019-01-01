Україна дистанційно підпише протокол з Росією про риболовлю в Азовському морі

08:01 12.11.2019   Крым

Засідання Українсько-Російської Комісії з питань рибальства щодо розподілу квот на 2020 рік на вилов риби в Азовському морі відбудеться онлайн 13 листопада цього року, у ході якого буде підписано протокол дипломатичними каналами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля України, передає Главком.

«Уперше за роки незалежності засідання Українсько-Російської Комісії з питань рибальства щодо розподілу квот на вилов риби в Азовському морі відбуватиметься онлайн 13 листопада цього року. Протокол на 2020 рік буде підписаний дипломатичними каналами», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголошують, що підписання протоколу надасть Україні можливість законно здійснювати промисловий вилов риби в Азовському морі.

«Просимо громадськість підтримати такі вимушені переговори в інтересах України та наших рибалок, які працюють в акваторії Азовського моря», - закликають у відомстві.

Зазначається, що Україна не може відмовитись від участі в засіданні комісії адже наразі відсутні альтернативні механізми у діючому правовому полі щодо регулювання діяльності сторін у сфері рибальства в Азовському морі.

У 2019 році Україна через дипломатів отримала офіційне запрошення від Росії з пропозицією провести переговори і підписати протокол щодо використання природних ресурсів у 2020 році в Азовському морі. Спершу, ніж висловити свою позицію, Україна провела ряд консультацій. За результатами всіх обговорень домовилися про проведення чергової сесії комісії дистанційно, а не як раніше – почергово на території кожної з країн.

Непідписання відповідного протоколу за результатами засідання комісії сприятиме зростанню незаконного вилову водних біоресурсів в Азовському морі та знизить показники вітчизняної риболовної галузі. Також без підписаного протоколу Україна втратить правові підстави для встановлення лімітів на вилов біоресурсів у басейні Азовського моря, а РФ зможе звинуватити Україну в невиконанні норм міжнародного законодавства.

Наразі статус Азовського моря визначається кількома міжнародними договорами - це Конвенцією Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та Договором між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, підписаний 24.12.2003.

У цьому Договорі йдеться, що діяльність у сфері рибного господарства регулюється відповідно до Угоди 93-го року засідання Українсько-російської комісії. 



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