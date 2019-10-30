Український режисер і колишній політичний в'язень Кремля Олег Сенцов відвідає Європарламент 26 листопада, щоб отримати присуджену йому премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова за 2018 рік.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту, передає УНН.

"У парламенті, 26 листопада, пройде церемонія нагородження лауреата премії Сахарова Олега Сенцова, якого нещодавно звільнили із російської в'язниці. Церемонія пройде в приміщенні Європейського парламенту в Страсбурзі", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, Європарламент відклав церемонію вручення Сенцову премії Сахарова.

Раніше повідомлялося, що замість Олега Сенцова премію Європарламенту отримала його сестра - Наталія Каплан.