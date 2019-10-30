Європарламент вручить Сенцову премію Сахарова 26 листопада
|08:15 12.11.2019
|Крым
Український режисер і колишній політичний в'язень Кремля Олег Сенцов відвідає Європарламент 26 листопада, щоб отримати присуджену йому премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова за 2018 рік.
Про це повідомляє пресслужба Європарламенту, передає УНН.
"У парламенті, 26 листопада, пройде церемонія нагородження лауреата премії Сахарова Олега Сенцова, якого нещодавно звільнили із російської в'язниці. Церемонія пройде в приміщенні Європейського парламенту в Страсбурзі", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, Європарламент відклав церемонію вручення Сенцову премії Сахарова.
Раніше повідомлялося, що замість Олега Сенцова премію Європарламенту отримала його сестра - Наталія Каплан.
Ще на цю тему:
09:15 12.11.2019
Кулеба: війна з Росією закінчиться тільки з поверненням Криму
Кулеба: війна з Росією закінчиться тільки з поверненням Криму
19:00 11.11.2019
Оккупанты выставили на аукцион санаторий в Алуште
Оккупанты выставили на аукцион санаторий в Алуште
14:30 11.11.2019
Севастопольская спортсменка взяла серебро на первенстве мира в классе яхт «Лазер-радиал»
Севастопольская спортсменка взяла серебро на первенстве мира в классе яхт «Лазер-радиал»
14:15 11.11.2019
До кінця року в ООН розглянуть дві "кримські" резолюції
До кінця року в ООН розглянуть дві "кримські" резолюції
10:45 11.11.2019
В оккупированном Крыму будут реализовывать «лунную программу»
В оккупированном Крыму будут реализовывать «лунную программу»
18:30 08.11.2019
Чубаров: Репрессии и преследования в Крыму не прекращаются
Чубаров: Репрессии и преследования в Крыму не прекращаются
17:15 08.11.2019
Гаага: Україна довела прийнятність справи про порушення прав татар та українців у Криму
Гаага: Україна довела прийнятність справи про порушення прав татар та українців у Криму