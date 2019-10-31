Помпео: США дали Україні зброю, щоб оборонятися від Росії

08:30 12.11.2019   Украина

Нинішня адміністрація США доклала чимало зусиль на підтримку України, у тому числі надавши зброю українському народу та підтримавши антикорупційні реформи в країні.

Про це державний секретар США Майкл Помпео заявив в інтерв'ю телеканалу WCSC-TV, стенограму якого оприлюднив Державний департамент США, передає Укрінформ.

"Я був одним із причетних до американської політики в Україні. Ми були дуже чіткими. Ми хотіли переконатися, що корупція, яка існувала в Україні дуже тривалий час, зменшилась, і президент Зеленський мав можливість це зробити", - зауважив держсекретар США на прохання прокоментувати розслідування з імпічменту, пов'язане з питанням України.

Водночас, зазначив Помпео, президент Трамп хотів також переконатися, "що Володимир Путін не зможе завдавати шкоди народу України". Тому, за його словами, Сполучені Штати забезпечили поставки оборонних систем в Україну.

Також Помпео підкреслив, що попередня адміністрація президента Обами не зробила цього для українського народу. "Вони прийняли рішення надати ковдри. Ми дали їм (українцям – ред.) справжню зброю, і вони могли воювати проти росіян. Я пишаюся тим, що зробила ця адміністрація в політиці щодо України", - підкреслив державний секретар США.

Як повідомлялося раніше, у вересні в США спалахнув політичний скандал, після того як співробітник розвідки, який обробляв телефонну розмову Трампа з Зеленським, що відбулася в липні, подав скаргу своєму керівництву. На його думку, окремі висловлювання президента США можуть тлумачитися як тиск на українську сторону з метою змусити відкрити розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є головним конкурентом Трампа на виборах президента США.

25 вересня стенограма розмови Трампа і Зеленського була оприлюднена на сайті Білого дому.

У зв'язку з цим скандалом спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту Дональда Трампа.



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