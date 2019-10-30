Оперативники та слідчі СБУ припинили діяльність групи, яка організувала незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку з-за кордону, яким користувалися і представники країни-агресора.

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає Укрінформ.

"Задокументовано, що зловмисники, використовуючи спеціальне комунікаційне обладнання, здійснювали термінацію в мережі українських операторів стільникового зв’язку міжнародних телефонних дзвінків. Потім вони виводили трафік у телефонні мережі загального користування під виглядом місцевих", - йдеться у повідомленні.

Крім того, співробітники СБУ встановили факти взаємодії організаторів незаконного каналу зв’язку із громадянами РФ, представниками окупаційного режиму в Криму та в «Л/ДНР».

Зазначається, що протиправний бізнес був організований під прикриттям легально працюючого колцентру.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку і чорну бухгалтерію, які підтверджують протиправну діяльність організаторів неконтрольованого каналу міжнародного зв’язку.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.