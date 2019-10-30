Группа быстрого реагирования мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, была поднята по тревоге в рамках проверки боевой готовности.

Информация о прорыве условного противника на территорию воинской части поступила от дежурной смены, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделение блокировало и уничтожило до 10 человек условного противника, проникшего на территорию военного городка и пытавшегося захватить штаб соединения.

Для усиления группы были выделены дополнительные силы, в том числе 2 боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника на захваченной территории.

Также в ходе тренировки были отработаны приемы рукопашного боя, порядок оказания первой медицинской помощи, действия по идентификации обнаруженных самодельных взрывных устройств.

Подразделение успешно справилось с задачами, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению.

Всего к отработке мероприятий антитеррора было привлечено около 50 военнослужащих, было задействовано несколько единиц боевой техники.