ЮВО: Группа быстрого реагирования уничтожила условного противника при попытке захватить штаб соединения
|20:45 11.11.2019
|Россия
Группа быстрого реагирования мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, была поднята по тревоге в рамках проверки боевой готовности.
Информация о прорыве условного противника на территорию воинской части поступила от дежурной смены, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Подразделение блокировало и уничтожило до 10 человек условного противника, проникшего на территорию военного городка и пытавшегося захватить штаб соединения.
Для усиления группы были выделены дополнительные силы, в том числе 2 боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника на захваченной территории.
Также в ходе тренировки были отработаны приемы рукопашного боя, порядок оказания первой медицинской помощи, действия по идентификации обнаруженных самодельных взрывных устройств.
Подразделение успешно справилось с задачами, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению.
Всего к отработке мероприятий антитеррора было привлечено около 50 военнослужащих, было задействовано несколько единиц боевой техники.
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