Бердянська філія компанії «Аскет Шиппінг» здійснила перевалку першої в новому сезоні суднової партії соняшникової макухи.

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порт України.

Згідно з повідомленням, завантаження розпочалося 1 листопада. «Став під завантаження теплохід Sofiya, план — завантажити 10,7 тис. тонн соняшникової макухи призначенням на Іспанію. Це перше судно з таким вантажем у цьому сезоні», — повідомила директор Бердянської філії «Аскет Шиппінг» Вікторія Абреєва.

За її словами, компанія продовжує накопичення соняшникової макухи на складських потужностях в Бердянську. Перевалка наступної партії цього вантажу запланована на грудень, її обсяг складе близько 10 тис. тонн.

«Аскет Шиппінг» став першим в Україні стивідором, який налагодив перевалку великих партій соняшникової макухи на конвеєрному обладнанні. До цього подібні вантажі перевалювали на борт судна, як правило, за допомогою грейферів.

Як вказала прес-служба, макухи та інші продукти переробки олійних культур з України високо затребувані в країнах Європи.

ТОВ «Аскет Шиппінг» (створена в 2007 році) працює в Бердянському, Маріупольському, Миколаївському, Одеському та Херсонському морських портах. Компанія є портовим оператором Бердянського морського порту. Бердянська філія компанії в 2018 році скоротила вантажообіг порівняно з 2017 роком на 13,3% — до 704,2 тис. тонн.

Бердянська філія надає повний комплекс послуг експортної логістики зерна: перевезення вантажів відправника на припортові склади, зберігання вантажу, транспортування вантажу в порт, морську перевалку вантажів, оформлення митних та інших документів, суднове агентування, сертифікацію, лабораторні дослідження, фумігування зерна.