Підняття прапору ВМС ЗС України на раніше переданих патрульних катерах «Слов’янськ та «Старобільськ» типу Island, а також пошуково-рятувальному судні «Олександр Охрименко» відбудеться 13 листопада 2019-го року в Одесі.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Інформацію щодо дати проведення урочистостей підтвердив командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко в сюжеті Телерадіостудії «Бриз».

21 жовтня катери «Слов’янськ (P190) та «Старобільськ» (P191) були доставлені до України, вже через два дні – 23 жовтня відбувся їх спуск на воду.

Пошуково-рятувальне судно «Олександр Охрименко» було зараховано до складу ВМС ЗС України наказом Міністра оборони України від 18 жовтня 2019 року № 539 “Про зарахування до складу Військово-Морських Сил ЗС України судна забезпечення”.

30 вересня пошуково-рятувальне судно «Олександр Охрименко» передане Міністерством інфраструктури до Військово-Морських Сил ЗС України, прийшло з порту Южного до Одеси.

Окрім цього у 2019-у році від Міністерства інфраструктури для ВМС ЗС України вже було передано: катер зв’язку проекту Н45, 1991 року побудови, заводський № 373962; плавучу судоремонтну майстерню проекту 889, 1983 р.п., заводський № 665; водоналивну баржу (несамохідна) проекту 20641, 1985 р.п., заводський № 13.